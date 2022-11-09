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17:46 09.11.2022

Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду

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Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду

На черговому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача в середу було розглянуто питання відновлення постраждалих об'єктів енергетики та проходження зимового періоду, повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського.

"Учасники зустрічі проаналізували перебіг відновлення постраждалих від російських атак об'єктів енергетики та заходи щодо протиповітряного захисту критичної інфраструктури України. Також було розглянуто питання проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією", – йдеться у повідомленні.

Також було заслухано інформацію про реалізацію заходів щодо зміцнення та захисту державного кордону України.

Окремо учасники розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами та підготовку війська до зимового періоду.

Члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій, скоординували дії сил оборони щодо відображення збройної агресії РФ та звільнення українських територій від окупантів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Рєзніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та інші урядовці, керівники силових відомств та правоохоронних органів.

Теги: #ставка #головнокомандувач

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