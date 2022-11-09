У ЄК сподіваються, що Угорщина не блокуватиме і підтримає пропозицію надати Україні у 2023 році EUR18 млрд макрофіндопомоги

У Європейській комісії сподіваються, що зможуть досягти домовленостей з Угорщиною щодо подальшої законодавчої підтримки рішення надати Україні у 2023 році новий пакет макрофінансової допомоги у розмірі EUR18 млрд.

Так на запитання щодо можливого блокування Будапештом цього рішення відповів виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, який представив ці пропозиції в середу в Брюсселі.

"Те, що ми пропонуємо, забезпечить передбачуваність і стабільність підтримки України. Наразі ми працюємо над часовими рамками, щоб завершити законодавчий процес цих пропозицій цього року. Чеське головування сподівається, що рішення буде ухвалено 6 грудня на Раді з економічних питань. Звісно, це потребує роботи з державами-членами, зокрема з Угорщиною, щоб зрештою ми змогли досягти позитивного рішення", - сказав він.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні у розмірі EUR18 млрд наступного року.