П'ятьох бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька, засуджено до реальних термінів

За матеріалами Служби безпеки України п'ятьох бойовиків терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", які брали участь у російській окупації Маріуполя Донецької області та Сєвєродонецька Луганської області, рішенням суду засуджено до позбавлення волі.

"Завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі Служби безпеки, до реальних термінів ув'язнення засуджено п'ятьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Четверо з них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10", - повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби в середу.

Як зазначено в повідомленні, чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк у складі "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", узяли в полон українські військові під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині. За рішенням суду їх засуджено до 13 років позбавлення волі.

Ще одного бойовика, повідомляють у СБУ, засуджено до 10 років позбавлення волі. "Він перебував у складі "105 стрілецького полку ДНР" 1 армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населені пункти Приазов'я", - уточнюється в повідомленні.

У СБУ інформують, що в липні 2022 року підрозділ, у якому воював бойовик, передислокували в район Мар'їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки. Українські захисники підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його.