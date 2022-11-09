В Україні за підтримки Польщі до кінця року облаштують іще 13 модульних містечок для 5 тисяч ВПО

В Україні за підтримки Польщі до кінця року облаштують іще 13 модульних городків для 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій у відповідь на інформаційний запит "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, урядове агентство стратегічних резервів Польщі за попередньою домовленістю з Мінрегіоном безоплатно надає Україні модульні містечка для тимчасового розміщення громадян, житло яких пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій. Уже облаштовано 11 модульних місстечок більше ніж на 3500 осіб. Їх розмістили в населених пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів) і Чернігівської (Новоселівка) областей, а також у Львові. Ще чотири містечка - на фінальному етапі облаштування.

На запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про фінансування проєктів житла для ВПО з Державного фонду регіонального розвитку (низка з них, що стосуються реконструкції та завершення будівництва об'єктів, подавалися і пройшли ухвалення в попередні роки), в пресслужбі повідомили, що постановою Кабміну №199 від 4 березня 2022 року з метою збільшення резервного фонду було скорочено видатки, зокрема й Фонду регіонального розвитку.

"Також інформуємо, що за рахунок коштів бюджетної програми ДФРР проєкти будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб у минулі роки не реалізовувалися", - повідомили в пресслужбі.