Російські війська за вівторок обстріляли два райони Миколаєва, є пошкодження

Російські війська за вівторок обстріляли два райони Миколаєва, є пошкодження промислової інфраструктури, житлового будинку, транспорту, а також є влучення у відкриту місцевість, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Так, у Миколаївському районі у вівторок, 8 листопада, орієнтовно о 13:55 ворог завдав артилерійських ударів по Шевченківській громаді. Влучання зафіксовані в об'єкти промислової інфраструктури. Постраждалих немає.

У Баштанському районі 8 листопада з 11:30 до 12:20 та з 15:30 до 16:00 обстріляли Широківську ОТГ. У результаті зруйновано один будинок, пошкоджено приватний транспорт і зафіксовано влучення по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.