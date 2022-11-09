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07:59 09.11.2022

Байден ухвалить рішення про участь у президентських перегонах 2024 року незалежно від підсумків проміжних виборів до Конгресу

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Байден ухвалить рішення про участь у президентських перегонах 2024 року незалежно від підсумків проміжних виборів до Конгресу

Президент США Джозеф Байден ухвалить рішення про те, чи балотуватиметься на другий термін, не беручи до уваги результати проміжних виборів до Конгресу, повідомляє телеканал NBC News.

"Помічники та радники президента наполягають на тому, що підсумки виборів, якими б вони не були, не впливатимуть на його рішення, чи балотуватися на другий термін до Білого дому", - йдеться у повідомленні.

Проміжні вибори у США відбуваються 8 листопада. На них американці обирають Палату представників, третину Сенату, а також законодавчі збори та губернаторів у низці штатів та територій країни.

Західні ЗМІ зазначають, що ці вибори опосередковано дозволять дізнатися оцінку, дану американцями діяльності президента США Джозефа Байдена, а також стануть важливим індикатором настроїв напередодні наступних виборів глави держави у 2024 році.

Байден неодноразово говорив, що планує піти на другий термін, проте остаточного рішення ще не ухвалив.

 

 

Теги: #сша #вибори #конгрес #байден

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