У результаті нічних ворожих атак дронами-камікадзе логістичного підприємства у Дніпрі поранено чотирьох його співробітників

Російські війська в ніч на середу атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область, а в Дніпрі влучили в логістичне підприємство, тяжкі поранення отримали чотири людини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. Є й влучення. У Дніпрі безпілотники вдарили у логістичне підприємство. Поранено 4 його працівники. Усі в лікарні. Троє важких", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, п'ять баражуючих боєприпасів українська протиповітряна оборона знищила.

Водночас, ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло понад 3000 квадратних метрів.

"Пожежні полум'я вже приборкали. Зруйновано склади підприємства", - зазначив голова ОВА.

А по Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали Мирівська та Марганецька громади, але без людських жертв.

У Марганецькій ОТГ пошкоджено приватні будинки та приватне підприємство.