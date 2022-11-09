Події

07:43 09.11.2022

Єрмак закликає привернути світову увагу до долі незаконно вивезених у Росію українських дітей

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Єрмак закликає привернути світову увагу до долі незаконно вивезених у Росію українських дітей

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав налагоджувати співпрацю з міжнародними гуманітарними організаціями, омбудсменами та урядами інших країн з метою їхнього приєднання до місії щодо повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію.

"Російська Федерація і далі скоює свої злочини, пов’язані з українськими дітьми. Триває вивезення дітей. На жаль, через дуже пасивну позицію міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, ми сьогодні не маємо змоги зафіксувати точну цифру, скільки й де перебуває наших дітей", - сказав Єрмак на засіданні Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей у вівторок.

На думку Єрмака Україна може розраховувати на допомогу Організації Об'єднаних Націй, яка може підтримати створення нових майданчиків.

"Маємо розраховувати на себе, але також залучати тих партнерів, які продемонстрували готовність нам допомагати", – сказав керівник Офісу глави держави.

Єрмак зазначив, що Україна самостійно та у співпраці з міжнародними партнерами намагається отримати вичерпну інформацію про українських дітей.

Повідомляється, що лише через портал "Діти війни" надходять тисячі повідомлень про примусове переміщення чи депортацію неповнолітніх українців.

Зазначається, що серед учасників були представники уряду, правоохоронці, омбудсмени, народні депутати, експерти та представники громадськості.

У свою чергу радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук повідомила про початок діалогу з іншими міжнародними організаціями та світовими майданчиками про сприяння у встановленні даних про дітей, депортованих або вивезених до Росії та на тимчасово окуповані території.

А міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук поінформувала, що зараз Україні вдалося повернути лише 96 дітей, з яких 69 – з території Росії та 27 – з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець переконаний, що примусова депортація дітей є прямою ознакою геноциду українського народу.

За його словами, Україна збирає та фіксує докази вчинення кримінальних злочинів щодо неповнолітніх українців. Омбудсмен також розповів, що представники країн ЄС та його колеги з інших країн цікавляться долею депортованих до Росії українських дітей і вирішенням питання їх повернення, а уповноважені готові сприяти встановленню інформації про таких дітей.

 

 

 

Теги: #рф #діти #вивезення

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