Судно, що вийшло з українського порту "Південний", доставить до Китаю понад 43 тис. тонн соняшникової олії

З українського порту "Південний" у вівторок вийшло судно з олією для Китаю, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"Одне судно Champion Pula вийшло сьогодні з порту "Південний", воно перевозить 43 250 тонн олії до Китаю в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в українські порти прямують шість суховантажів, які 8 листопада пройшли морським гуманітарним коридором у рамках угоди.

Крім того, 80 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 13 завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

"Станом на 8 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 10 110 425 тонн. Загалом на сьогодні було дозволено рух 869 суден: 437 на прибуття в українські порти та 432 - на вихід із них", - наголошується в повідомленні.