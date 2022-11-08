Зеленський обговорив ситуацію на фронті й ескалацію терору РФ з членом Кабінету президента США, постпредом при ООН Ліндою Томас-Грінфілд

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членом Кабінету президента США, постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд, котра прибула з візитом в Україну, під час якої обговорювалася поточна ситуація на фронті, а також ескалація повітряного терору РФ проти об'єктів критичної цивільної інфраструктури України, повідомляє пресслужба глави української держави.

"Глава держави висловив подяку всьому американському народові, президенту США Джозефу Байдену та його адміністрації, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України з початку повномасштабної війни, яку проти нашої країни веде Російська Федерація", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що, за словами Зеленського, дуже "важливо, що ця підтримка повною мірою проявляється також і в ООН".

Уточнюється, що делегацію зі США було поінформовано про ситуацію на фронті та ескалацію повітряного терору Росії проти об’єктів критичної цивільної інфраструктури України з використанням крилатих ракет та іранських дронів.

Окремо було акцентовано, що цілеспрямованими російськими атаками пошкоджено майже 40% об’єктів енергетичної інфраструктури, унаслідок чого без електропостачання в Україні залишаються понад 4,5 млн споживачів.

"З огляду на продовження ракетного терору Росії наше першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що РФ доповнює ракетний терор цинічними звинуваченнями на адресу України у створенні "брудної бомби", які вже офіційно спростувало МАГАТЕ, і продовженням відкритого ядерного шантажу на Запорізькій АЕС.

У зв'язку з цим президент України наголосив на необхідності вжиття Організацією Об’єднаних Націй низки негайних кроків, серед яких – "невідкладне направлення в Україну ініційованої нашою державою місії експертів ООН для розслідування постачання Іраном Росії БПЛА на порушення санкцій РБ ООН; направлення компетентних представників ООН на об’єкти критичної інфраструктури України для оцінки руйнувань і потреб у відновленні; максимальне залучення можливостей Організації Об’єднаних Націй до відновлення української енергетики".

"Необхідно також обмежити членство та привілеї держави-терориста в МАГАТЕ. Для цього існує чіткий і зрозумілий алгоритм", - уточнив глава держави.

Також у рамках зустрічі сторони зупинилися на підтримці ініціатив України на 77-й сесії ГА ООН. " Насамперед стосовно створення механізму компенсації за наслідки агресії РФ, започаткування спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти нашої країни, а також ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України з акцентом на АР Крим та Севастополі", - наголошують в ОП.

Там додають, що особливу увагу було приділено гострому питанню примусового утримання Росією українських військових і цивільних полонених.

Так, президент України нагадав, що вже було звільнено понад тисячу бранців, але досі велика кількість українців перебуває у жахливих умовах на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України. У зв’язку з цим глава держави наголосив на важливості міжнародного тиску задля якнайшвидшого розв’язання питання доступу представників ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста до цих осіб.

Окремою темою зустрічі стала світова продовольча безпека. Володимир Зеленський відзначив роль ООН і особисто генерального секретаря в реалізації "зернової ініціативи", що забезпечує продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи. Співрозмовники наголосили на необхідності продовження зернової угоди після 19 листопада.

"Останні дні демонструють, що це можливо. Так, Росія всіляко уповільнює цей процес, щоб шантажувати світ. Але думаю, що ми всі разом впораємося із цією проблемою", - переконаний Зеленський.

Він наголосив, що, незважаючи на повномасштабну агресію РФ, Україна готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.

"Україна рятує світ" - під таким гаслом надаватимемо допомогу найбіднішим. Перший корабель у межах ініціативи має вийти вже невдовзі. Ми пропонуємо країнам світу долучитися до цього важливого починання", - зазначив глава держави.

Уточнюється, що під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо конкретних кроків для обмеження можливостей держави-агресора зловживати членством в ООН.