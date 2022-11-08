Події

17:34 08.11.2022

Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль

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Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль

Найскладніша ситуація з точки зору електроенергії зараз у Києві, Київській і Харківській областях, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії. Тому, на жаль, ми не можемо виключати й подальших ударів по системах водо- і теплозабезпечення. Найскладніша ситуація з точки зору електроенергії зараз у нас у Києві, Київській і Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем’єра, наразі енергетики працюють над тим, щоб поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей і бізнесу.

"Звісно, всі ми маємо розуміти, що це можливо лише за умови, що нових пошкоджень не буде. Й усі ми свідомо ставитимемося до економії споживання електроенергії", - додав він.

Крім того, Шмигаль знову повернуся до теми про евакуацію населення з Києва або з іншого міста.

"Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз наголошу на позиції уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди треба мати план Б, але наразі ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста й тим паче - столиці. Енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють. Робимо все можливе, щоб швидше відновити повноцінну роботу енергосистеми", - заявив прем’єр.

Теги: #світло #енергія #шмигаль

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