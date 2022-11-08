Події

13:08 08.11.2022

Зеленський спрямує премію медалі Свободи на реабілітаційний центр для ветеранів у Бородянці

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Зеленський спрямує премію медалі Свободи на реабілітаційний центр для ветеранів у Бородянці

Президент України Володимир Зеленський спрямує премію, яка супроводжує медаль Свободи, на допомогу українським ветеранам.

"Це велика честь - бути відзначеним медаллю Свободи, яку під час свого візиту до Києва передали мені пани сенатори Кріс Кунс та Роб Портман. Ця нагорода справді відображає, як і за що бореться український народ", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок.

"Свобода - це головне слово для нас. Те, що поєднує всіх українців. Дякую за підтримку - президенту Байдену, обом партіям Конгресу та кожному американцю! Знайте, що ви підтримуєте не просто державу чи лідера - а мільйони людей, які так само, як і ви, цінують свободу", - сказав він.

Зеленський заявив, що "вирішив спрямувати премію, яка супроводжує медаль Свободи, на допомогу українським ветеранам, а саме на відновлення та оновлення реабілітаційного центру для ветеранів у місті Бородянка Київської області України".

Зеленський висловив подяку за нагороду від Національного конституційного центру США та закликав американський народ зберігати незмінну підтримку України "до того дня, коли ми зможемо повністю відновити територіальну цілісність нашої держави".

Теги: #премія #зеленський

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