У Львові стартував опалювальний сезон для бюджетних організацій

У Львові стартував опалювальний сезон для бюджетних організацій, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Станом на сьогодні "Львівтеплоенерго" постачало тепло до 88 бюджетних установ та організацій, а "Залізничнетеплоенерго" - до 37", - зазначено у повідомленні пресслужби міськради.

В опалювальному сезоні 2022-2023 рр. "Львівтеплоенерго" планує постачати тепло до 232 закладів освіти та 56 медзакладів, а "Залізничнетеплоенерго" - до 45 закладів сфери освіти та п'яти медичних закладів.

Про початок опалювального сезону для населення у Львівській міськраді наразі не повідомляють.