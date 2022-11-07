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17:27 07.11.2022

У Львові стартував опалювальний сезон для бюджетних організацій

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У Львові стартував опалювальний сезон для бюджетних організацій

У Львові стартував опалювальний сезон для бюджетних організацій, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Станом на сьогодні "Львівтеплоенерго" постачало тепло до 88 бюджетних установ та організацій, а "Залізничнетеплоенерго" - до 37", - зазначено у повідомленні пресслужби міськради.

В опалювальному сезоні 2022-2023 рр. "Львівтеплоенерго" планує постачати тепло до 232 закладів освіти та 56 медзакладів, а "Залізничнетеплоенерго" - до 45 закладів сфери освіти та п'яти медичних закладів.

Про початок опалювального сезону для населення у Львівській міськраді наразі не повідомляють.

Теги: #львів #опалювальний

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