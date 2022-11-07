Між Вашингтоном та Брюсселем тривають консультації щодо можливості переговорів з РФ, якщо Україна звільнить Херсон - ЗМІ

Між Вашингтоном та Брюсселем тривають консультації щодо можливості переговорів з РФ після того, як Україна відвоює Херсон, повідомляє видання La Repubblica.

"В останніх аналітичних матеріалах, що циркулюють у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, зіткнення в цьому районі (Херсона – ІФ-У) набуває значення не лише стратегічної з військової точки зору, а й з політичної та дипломатичної. Насамперед саме США повідомляють своїм союзникам про можливості перелому. Тому що перемога над російською армією в одному з найважливіших воріт до Азовського моря та Криму може означати реальну можливість розпочати перші справжні переговори з Москвою", - йдеться у статті La Repubblica "Взяти Херсон, а потім домовлятися: НАТО тепер убачає тріщину" в понеділок.

За даними видання, із США через Брюссель надходить повідомлення, яке також є запрошенням українському уряду: якщо і коли Херсон буде повернено, тоді можна розпочинати переговори.

"З позиції сили, а не слабкості", - наголошується у статті.

Водночас, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в останні місяці провів конфіденційні бесіди з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна, намагаючись знизити ризик більш масштабного конфлікту навколо України і застерегти Москву від застосування ядерної чи іншої зброї масового знищення.

"Офіційні особи заявили, що радник із національної безпеки США Джейк Салліван контактував із радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Пан Салліван також розмовляв зі своїм прямим колегою в російському уряді Миколою Патрушевим, додали офіційні особи", - йдеться у статті The Wall Street Jour .

За словами офіційних осіб, ціль полягала в тому, щоб захиститися від ризику ескалації та тримати канали зв'язку відкритими, а не обговорювати врегулювання війни в Україні.

Раніше The Washington Post із посиланням на джерела повідомила, що США підштовхують Київ до переговорів із Росією.