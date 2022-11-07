Події

14:14 07.11.2022

У РФ залишилося лише 120 "Іскандерів" - українська розвідка

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У РФ залишилося лише 120 "Іскандерів" - українська розвідка

У Росії залишилося лише 120 "Іскандерів", завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, країна-терорист використала близько 80% своїх сучасних ракет, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Як сказав він у коментарі The Economist, Військовій розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar та відправити їх повітрям у Крим та морем у російські порти на Каспійському морі.

"Ми знаємо, що домовленостей вже досягнуто", - зазначив Скібіцький, передає пресслужба розвідки.

Теги: #іскандер

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