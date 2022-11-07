Події

11:50 07.11.2022

Окупанти грабують Херсонський художній і Херсонський краєзнавчий музеї

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Окупанти грабують Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка і Херсонський обласний краєзнавчий музей, повідомляє керівниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська.

"31 жовтня з'явилися відомості, що окупанти грабують Обласний художній музей імені Шовкуненка. З 31 жовтня по 2 листопада під'їжджали машини, ставили їх біля музею і прикривали вхід і те, що вони виносять, шкільним автобусом", - сказала вона на брифінгу у Львові в понеділок.

За її словами, в музеї числяться понад 10 тис. експонатів, зокрема картини та гравюри XVII-XXI ст.

Також вона повідомила, що 4 листопада з Сімферополя надійшла інформація, що до Центрального музею міста надійшли експонати Херсонського художнього музею.

"Та сама ситуація відбувається і з Херсонським обласним краєзнавчим музеєм. Але про нього в нас набагато менше інформації, оскільки він має внутрішній дворик. І по-друге, на жаль, директорка краєзнавчого музею є зрадницею, відразу пішла на співпрацю з окупаційною владою", - заявила Думинська.

За її словами, в цьому музеї містилося понад 170 тис. експонатів, але що з ними відбувається і де вони можуть бути - наразі невідомо.

Теги: #херсон #музеї #грабіжники

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