Події

08:49 07.11.2022

Ворог обстріляв Баштанський район Миколаєва в ніч проти понеділка

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Ворог обстріляв Баштанський район Миколаєва в ніч проти понеділка

Російські окупанти обстріляли Баштанський район Миколаєва в ніч проти понеділка, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім у фейсбуці.

Так, у Миколаївському районі інформація про наслідки бойових дій не надходила.

У Баштанському районі вночі, 7 листопада, близько 00:30 та 02:30 зафіксовано обстріли між і за межами населених пунктів Широківської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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