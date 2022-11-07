Ворог обстріляв Баштанський район Миколаєва в ніч проти понеділка

Російські окупанти обстріляли Баштанський район Миколаєва в ніч проти понеділка, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім у фейсбуці.

Так, у Миколаївському районі інформація про наслідки бойових дій не надходила.

У Баштанському районі вночі, 7 листопада, близько 00:30 та 02:30 зафіксовано обстріли між і за межами населених пунктів Широківської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.