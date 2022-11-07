Події

07:40 07.11.2022

За добу на півдні було знищено 14 окупантів, 3 одиниці техніки

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За добу на півдні було знищено 14 окупантів, 3 одиниці техніки

За добу українські військові знищили на південному напрямку 14 людей особового складу агресора, 3 одиниці техніки та пункт управління безпілотними летальними апаратами (БПЛА), а також 3 склади ворожих боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня – 14 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БПЛА, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах. Інші результати ураження дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи виконали 147 вогневих завдань, а Повітряні сили відпрацювали 2 результативні вильоти. Уражені райони зосередження сил і засобів противника у кількох населених пунктах.

Крім того, за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів із 200 осіб, завдано суттєвої шкоди. Наслідки ворог ретельно приховує, у місті посилено адміністративно-поліцейський режим і тиск на місцеве населення.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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