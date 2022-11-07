У результаті ДТП із двома легковими автомобілями у Кривому Розі постраждали четверо людей, двоє з них діти

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у неділю за участю двох легкових автомобілів у Кривому Розі постраждали чотири особи, двоє з них діти, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Після прибуття до місця події, фахівці ДСНС встановили, що легковий автомобіль "Lexus" зіткнувся з легковиком Daewoo Lanos, усередині якого перебувала сім'я – чоловік із дружиною та двоє їхніх дітей, 2005 та 2011 років народження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалі, які перебували у шоковому стані, направлені до лікувальних закладів міста.

До надання допомоги залучено 10 фахівців особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.