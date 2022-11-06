Події

19:59 06.11.2022

Ворожий снаряд влучив у цивільний автомобіль у Харківській області, водія поранено

1 хв читати
Ворожий снаряд влучив у цивільний автомобіль у Харківській області, водія поранено

45-річного мешканця Куп'янського району Харківської області поранено внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

"Вибух пролунав між двома населеними пунктами. За попередньою інформацією, ворожий протитанковий снаряд влучив в автомобіль цивільної особи, місцевого жителя. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження. Поліцейські спільно з військовослужбовцями доправили потерпілого до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази. Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 06.11.2022
За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га деокупованих територій на Харківщині, знешкоджено понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів

За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га деокупованих територій на Харківщині, знешкоджено понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів

11:18 06.11.2022
На Харківщині не зафіксовано поранених унаслідок обстрілів за добу, до лікарів звернулася поранена напередодні

На Харківщині не зафіксовано поранених унаслідок обстрілів за добу, до лікарів звернулася поранена напередодні

07:51 06.11.2022
У результаті нічного обстрілу Запоріжжя загинула людина

У результаті нічного обстрілу Запоріжжя загинула людина

10:58 05.11.2022
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Дружківці, обстріляли Бахмут і Лиман

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Дружківці, обстріляли Бахмут і Лиман

09:01 05.11.2022
На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

08:55 05.11.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2435 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2435 воєнних злочинів

08:23 05.11.2022
Ворог обстріляв Нікопольський район із "градів" і важкої артилерії, ППО збила дрон-камікадзе

Ворог обстріляв Нікопольський район із "градів" і важкої артилерії, ППО збила дрон-камікадзе

20:24 04.11.2022
У Харківській області відновлено газо- та електропостачання у сотнях населених пунктів

У Харківській області відновлено газо- та електропостачання у сотнях населених пунктів

19:41 04.11.2022
На Харківщині вже працює дві третини котелень, вирішується питання про доцільність запуску централізованого опалення у Вовчанську

На Харківщині вже працює дві третини котелень, вирішується питання про доцільність запуску централізованого опалення у Вовчанську

15:50 04.11.2022
Рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі на Харківщині, спровоковану ворожим артобстрілом

Рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі на Харківщині, спровоковану ворожим артобстрілом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Бериславі на Херсонщині окупанти підірвали високовольтні ЛЕП, ймовірно, у місті не буде світла до його повної деокупації

Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

"Енергоатом" має терміново проаналізувати питання безпеки експлуатації ЗАЕС у разі підриву дамби на Каховській ГЕС - джерело

За добу ЗСУ знищили 490 людей особового складу агресора, 7 танків – Генштаб

ОСТАННЄ

Відключення енергопостачання у Києві контрольовані

У Сумській області одна людина загинула, ще одну поранено внаслідок обстрілу РФ

У Бериславі на Херсонщині окупанти підірвали високовольтні ЛЕП, ймовірно, у місті не буде світла до його повної деокупації

Окупанти нанесли три ракетні та три авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти знищують катери мешканців Херсонської області та виганяють мешканців Берислава з будинків

Сили оборони завдали 27 ударів по скупченню окупантів та їхньої техніки за добу

Правоохоронці документують наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини напередодні суботи

Пакет фіндопомоги ЄС для України буде представлений наступного тижня

Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

Кличко: Ми маємо бути готовими до різних варіантів розвитку подій у Києві, зараз приводів для паніки немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА