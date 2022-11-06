Ворожий снаряд влучив у цивільний автомобіль у Харківській області, водія поранено

45-річного мешканця Куп'янського району Харківської області поранено внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

"Вибух пролунав між двома населеними пунктами. За попередньою інформацією, ворожий протитанковий снаряд влучив в автомобіль цивільної особи, місцевого жителя. Чоловік їхав додому. Він отримав тілесні ушкодження. Поліцейські спільно з військовослужбовцями доправили потерпілого до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази. Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.