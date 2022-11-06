Правоохоронці документують наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини напередодні суботи

Правоохоронці документують наслідки російського обстрілу Мирівської громади Нікопольського району Дніпропетровщини напередодні у суботу, в результаті якого постраждала 9-річна дівчинка, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"На місцях влучень працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти, які оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ Росії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні ввечері в суботу російські окупанти 8 разів обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади у Нікопольському районі.