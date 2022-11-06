За минулий тиждень окупанти випустили 906 українців, котрі їхали в Запоріжжя з тимчасово окупованих територій, - мер Мелітополя

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що за тиждень окупанти випустили лише 906 українців, котрі їхали в Запоріжжя з тимчасово окупованих територій.

"Щодня жителі захоплених територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. За тиждень з окупованих частин чотирьох областей до Запоріжжя рашисти випустили лише 906 людей. Ще тисячі очікують своєї черги", - написав Федоров у телеграмі в неділю.

За його словами, для виїзду в бік Запоріжжя окупанти змушують жителів оформляти "перепустки" в комендатурах окупованих населених пунктів.

"Але через велику кількість охочих евакуюватися термін очікування пропуску в містах триває до місяця. Так, у Мелітополі список заповнений до середини грудня", - зазначив мер.

Він додав, що наразі діють іще два альтернативні шляхи евакуації - у бік Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасово окупований Крим.