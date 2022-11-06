Події

11:29 06.11.2022

За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га деокупованих територій на Харківщині, знешкоджено понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів

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За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га деокупованих територій на Харківщині, знешкоджено понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів

Минулої доби 30 піротехнічних підрозділів ДСНС обстежили й очистили понад 10 га деокупованих територій у Харківській області.

"Працювали 158 піротехніків і 58 одиниць техніки. Вони обстежили й очистили територію загальною площею понад 10 га, вилучено та знешкоджено 2241 вибухонебезпечний предмет", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електромереж, а також на перевірку приватного житлового сектора у Харківському, Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах області. За минулий день піротехніки обстежили близько 4 км ліній електропередач і 2,3 км автомобільних доріг.

У ДСНС зазначають, що в очищенні звільнених територій від ворожих мін і боєприпасів задіяно машину механізованого розмінування Armtrac-400.

"Це британська машина, призначена саме для гуманітарного розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій, вона дає змогу безпечніше й ефективніше виконувати розмінувальні роботи. За її технічними характеристиками вона здатна перемелювати міни на глибині до 50 сантиметрів, рухаючись зі швидкістю 2 кілометри на годину й охоплюючи ширину проходження в 3 метри", - зазначають у пресслужбі.

Загалом із 8 вересня по 6 листопада на деокупованій території Харківської області обстежено понад 1 422 га місцевості, 196 км автомобільних доріг, 389 км ліній електропередач, 131 км залізничних колій і 178 км газопроводів, виявлено та знешкоджено понад 37 915 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Теги: #харківська_область #розмінування

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