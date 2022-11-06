"Укренерго" запроваджує графіки погодинних відключень у неділю у Києві та семи областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях у неділю.

"Сьогодні, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень ", - сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

В "Укренерго" нагадали, що обмеження споживання електрики необхідні, "щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій", після обстрілів.