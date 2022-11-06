Минулої доби в результаті обстрілів в Донецькій області загинула людина, троє – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 3 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 5 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області - у Торецьку. Ще 3 людини в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю.