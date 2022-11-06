За добу на півдні було знищено 57 окупантів, 7 одиниць техніки

За добу українські військові знищили на південному напрямку 57 людей особового складу агресора, 7 одиниць техніки, також 3 одиниці ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 140 вогневих завдань, зокрема по району зосередження ворожої живої сили і техніки в Геройському та Раденську. Встановлено, що за підсумками 255-ї бойової доби на нашому напрямку ворожа армія скорочена на 57 рашистів, 2 великокаліберні гаубиці, 3-одиниці авто-бронетехніки. Пошкоджено ще одну гармату-гаубицю та 2 автомобілі", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в ніч на неділю.

Протягом дня ворог тричі обстріляв населені пункти Бериславського району дронами-камікадзе типу "Ланцет", ще двічі безпілотниками, спорядженими ВОГами, та тричі – штурмовою та армійською авіацією. Серед людей постраждалих немає.

Українська штурмова та армійська авіація відпрацювала по опорному пункту та району зосередження сил та засобів окупантів у Баштанському та Бериславському районах. Бомбардувальники та винищувачі завдали ударів по скупченню ворожої техніки поблизу Снігурівки, системам ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 3 одиниць без ракетоносіїв на чергуванні.