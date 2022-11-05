Події

20:00 05.11.2022

Чистий відтік з України скоротився цього тижня до 5 тис. – Держприкордонслужба

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Чистий відтік з України скоротився цього тижня до 5 тис. – Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний кордон з 29 жовтня до 4 листопада скоротився приблизно на 5 тис. порівняно з попереднім тижнем – до 260 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд збільшився приблизно на 10 тис. – до 255 тис., повідомила Держприкордонслужба на фейсбук-сторінці.

Таким чином, за даними відомства, цей тиждень з тривалими російськими обстрілами енергоінфраструктури, став четвертим поспіль, на якому зафіксовано чистий тижневий відтік з країни, проте його розмір скоротився до приблизно 5 тис. з близько 20 тис. осіб тижнем раніше і 13-11 тис. у два попередні тижні.

Більше того, згідно з даними Держприкордонслужби, після 11 днів безперервного чистого відтоку з 19 до 28 жовтня, у минулі вихідні та понеділок, 29-31 жовтня, фіксувався чистий приплив до країни, проте з вівторка, 1 листопада, він знову змінився відтоком.

Прикордонна служба Польщі цього тижня зафіксувала чистий приплив в Україну – 8 тис. осіб порівняно з 10-15 тис. відтоком у попередні три тижні. За її даними, перетин з України до Польщі знизився зі 172 тис. осіб. тижнем раніше до 156 тис., тоді як зворотний, із Польщі в Україну зріс із 160 тис. до 164 тис. осіб.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 7,521 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 5,711 млн осіб.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними Держприкордонслужби, скоротилася цього тижня до 130 тис. зі 136 тис. тижнем раніше, тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами зросла з 524 до 550.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив склали рекордні 47 тис. людей.

Але загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий притік за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Вперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав п'ять тижнів тому. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях.

Загалом, з того часу чистий відтік досяг вже 59 тис. людей.

За даними УВКБ ООН на 1 листопада, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 14,853 млн осіб, з них до Польщі - 7,274 млн, Росію (дані на 3 жовтня) - 2,852 млн осіб, Угорщину - 1,670 млн осіб, Румунію – 1,461 млн осіб, Словаччину – 900,7 тис. осіб, Молдову – 678,3 тис. осіб, Білорусь – 16,7 тис. осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 1 листопада в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 7,359 млн осіб.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис.

Дата

З України

Зокрема в Польщу

В Україну

Зокрема, українці

Кількість авто

Гуманітарних вантажівок, од.

04.лист.

38

23

33

31

19

80

03.лист.

38

24

33

30

19

97

02.лист.

39

23

31

28

17

72

01.лист

31

18

30

27

16

52

31.жвт.

33

20

38

35

18

85

30.жвт.

39

24

47

43

21

79

29. жвт.

42

25

43

38

20

85

28. жвт.

41

38

38

34

20

61

27. жвт.

38

25

34

31

21

91

26. жвт.

37

23

33

29

19

68

25. жвт.

32

20

30

27

18

75

24. жвт.

35

22

34

31

18

66

23. жвт.

38

24

37

35

19

64

22. жвт.

44

28

39

35

21

99

 

Дані: Держприкордонслужба

 

 

Теги: #статистика #кордон #пасажиропотік

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