У Рівному затримано причетних до вибуху гранати на дитячому майданчику, постраждали п'ятеро осіб

Правоохоронці затримали причетних до вибуху гранати на дитячому майданчику у Рівному у п'ятницю ввечері, постраждали п'ятеро осіб, зокрема малолітня дитина та поліцейський, повідомили у Патрульній поліція Рівненської області.

"Патрульні затримали громадян, причетних до вибуху гранати у Рівному. Один патрульний дістав осколкове поранення", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Патрульної поліції України з посиланням на правоохоронців регіону.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, медики та рятувальники.

Наголошується, що постраждалим лікарі надають необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю близько 21:00 поліцейські отримали виклик про конфлікт із можливим застосуванням гранати на вулиці Романа Шухевича.

"Охоронці порядку миттю вирушили на місце події. На дитячому майданчику у дворі однієї з багатоповерхівок інспектори виявили заявницю, яка вказала на чоловіка з гранатою в руках. Раптом невідомий чоловік кинув гранату, яка здетонувала. За попередньою інформацією - постраждало п’ятеро осіб, серед яких малолітня дитина та патрульний", – уточнили правоохоронці.