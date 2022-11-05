Події

07:10 05.11.2022

Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині

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Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині

Російські окупанти провокують екологічну катастрофу в Херсонській області? оскільки підривають плавзасоби на Дніпрі, що призводить до забруднення річки олією та пальним, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Загарбники підривають плавзасоби та судна поблизу пристаней і причалів Дніпра та його приток. Тому в річці вже тонни олії та пального! Шкідливі речовини несе течією у дельту Дніпра, у бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський", – написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Ці території охороняються Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як довкілля водоплавних птахів. Тому ця екологічна катастрофа може мати і міжнародні наслідки", – зазначив Янушевич.

За попередньою оцінкою, у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Це може призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років. Надалі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного моря.

За його словами, для ліквідації наслідків необхідно якнайшвидше перекрити нафту та зібрати її. "Україна не може оперативно це зробити, тому що наші спеціалісти не мають доступу до тимчасово окупованих територій", – констатував голова ОВА.

Янушевич наголосив, що для фіксації екологічного злочину Херсонська ОВА звернулася до правоохоронних органів.

Він констатував, що "наш ворог – просто армія варварів, яка може лише знищувати все довкола".

 

 

 

Теги: #забруднення #дніпро #херсонська_область

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