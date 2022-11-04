Ракету, яка вирушить до Місяця в рамках місії Artemis 1, вивезено на стартовий майданчик - NASA

Ракета-носій Space Launch System (SLS) з космічним кораблем Orion, які вирушать до Місяця в рамках місії Artemis 1 ("Артеміда-1") 14 листопада, вивезені на стартовий майданчик у Космічному центрі імені Кеннеді, повідомило у п'ятницю Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

"Близько 8:30 за часом Східного узбережжя США ракета-носій Space Launch System і космічний корабель Orion, задіяні в місії Artemis 1, прибули на стартовий майданчик 39B Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида майже через 9 годин шляху з цеху вертикального збирання", - йдеться у повідомленні управління.

За даними управління, 14 листопада стартове вікно відкриється о 00:07 за часом Східного узбережжя США та закриється в 01:16. У разі успішного запуску цієї дати місія корабля до Місяця і назад триватиме 25 з половиною днів. Приводнення заплановане на 9 грудня.

Можливими резервними датами NASA називає 16 та 19 листопада.

Спочатку запуск мав відбутися 29 серпня, проте під час зворотного відліку фахівці виявили витік рідкого водню під час заправки першого ступеня SLS, через що старт довелося скасувати. Потім старт неодноразово переносився з різних причин.

У рамках тестової місії Artemis 1 космічний корабель Orion у непілотованому режимі має попрямувати до Місяця та пробути на орбіті кілька тижнів. Потім корабель повинен повернутися до Землі і приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

Тестовий політ повинен продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання місії, що пілотується.

Ракета-носій SLS, розроблена корпорацією Boeing, нині є найпотужнішою у світі. У базовій версії вона здатна виводити на орбіту 95 тонн корисного навантаження. Перспективні модифікації ракети-носія мають забезпечити збільшення вантажопідйомності до 130 тонн.

За планом американського космічного агентства, у 2024 році планується здійснити місію Artemis 2, в рамках якої до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів.

Програма Artemis була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета - повернення американських астронавтів на місячну поверхню через 53 роки після останньої місії, будівництво навколомісячної станції та підготовка умов можливої колонізації Місяця в майбутньому.