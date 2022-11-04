Радник президента США з нацбезпеки Салліван здійснив неоголошений візит до Києва

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю здійснив неоголошений візит до Києва, повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що під час візиту Салліван зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та керівником його Офісу Андрієм Єрмаком.

"Салліван поділився подробицями про новий пакет військової допомоги США, оголошений у п'ятницю, за словами людини, обізнаної з цим питанням. Зеленський закликав союзників поставити додаткові системи ППО та більш сучасне озброєння", - йдеться у повідомленні.