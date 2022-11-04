Події

20:41 04.11.2022

Радник президента США з нацбезпеки Салліван здійснив неоголошений візит до Києва

1 хв читати
Радник президента США з нацбезпеки Салліван здійснив неоголошений візит до Києва

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю здійснив неоголошений візит до Києва, повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що під час візиту Салліван зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та керівником його Офісу Андрієм Єрмаком.

"Салліван поділився подробицями про новий пакет військової допомоги США, оголошений у п'ятницю, за словами людини, обізнаної з цим питанням. Зеленський закликав союзників поставити додаткові системи ППО та більш сучасне озброєння", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #сша #візит #безпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 04.11.2022
США створюють Групу для координації військової допомоги Україні

США створюють Групу для координації військової допомоги Україні

21:36 04.11.2022
Зеленський обговорив із Салліваном подальшу підтримку України з боку США та нагородив його орденом

Зеленський обговорив із Салліваном подальшу підтримку України з боку США та нагородив його орденом

21:03 04.11.2022
Ракету, яка вирушить до Місяця в рамках місії Artemis 1, вивезено на стартовий майданчик - NASA

Ракету, яка вирушить до Місяця в рамках місії Artemis 1, вивезено на стартовий майданчик - NASA

20:52 04.11.2022
Можлива перемога республіканців на виборах до Конгресу не вплине на підтримку Києва

Можлива перемога республіканців на виборах до Конгресу не вплине на підтримку Києва

18:34 04.11.2022
США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на $400 млн: танки Т-72, бронетранспортери, дрони та катери

США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на $400 млн: танки Т-72, бронетранспортери, дрони та катери

12:59 04.11.2022
Міністр юстиції Німеччини прибув до Києва

Міністр юстиції Німеччини прибув до Києва

18:58 03.11.2022
Не відомо жодного випадку, щоб зброя, отримана Україною від США, потрапила не в ті руки - сенатор Портман

Не відомо жодного випадку, щоб зброя, отримана Україною від США, потрапила не в ті руки - сенатор Портман

09:53 03.11.2022
Президент та глава Міноборони Греції прибули до Києва, очікуються переговори із Зеленським - ЗМІ

Президент та глава Міноборони Греції прибули до Києва, очікуються переговори із Зеленським - ЗМІ

07:54 03.11.2022
Республіканці більше цікавляться майбутніми виборами до Конгресу США, ніж демократи

Республіканці більше цікавляться майбутніми виборами до Конгресу США, ніж демократи

14:32 02.11.2022
США планують у середині 2023 року поставити Україні системи Vampire для боротьби з безпілотниками

США планують у середині 2023 року поставити Україні системи Vampire для боротьби з безпілотниками

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із Салліваном подальшу підтримку України з боку США та нагородив його орденом

Українські військові збили дві російські крилаті ракети на півдні країни

США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на $400 млн: танки Т-72, бронетранспортери, дрони та катери

Суд заарештував майно керівників корпорації "Мотор Січ" на суму майже 1 млрд грн

Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

ОСТАННЄ

Один суховантаж у п'ятницю залишив український порт у рамках зернової угоди

Голова Запорізької ОВА закликав операторів зв'язку забезпечити безперервну роботу мереж при відключенні електроенергії

Україна ще раз отримала підтвердження неухильної підтримки США

Коли відбуватиметься, ми це побачимо – Єрмак про звільнення Херсона

У Харківській області відновлено газо- та електропостачання у сотнях населених пунктів

Країни G7 попереджають Мінськ про фінансові наслідки у разі прямої участі в агресивній війні РФ проти України

На Харківщині вже працює дві третини котелень, вирішується питання про доцільність запуску централізованого опалення у Вовчанську

Українські військові збили дві російські крилаті ракети на півдні країни

Затримано жительку Балаклії, яка очолила "відділ освіти" в окупаційній адміністрації

Нідерланди нададуть Україні черговий пакет допомоги на 120 млн євро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА