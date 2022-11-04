Події

20:33 04.11.2022

Коли відбуватиметься, ми це побачимо – Єрмак про звільнення Херсона

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Коли відбуватиметься, ми це побачимо – Єрмак про звільнення Херсона

Глава Офісу президента Андрій Єрмак ухилився від відповіді на питання щодо перспектив звільнення Херсона.

"Ця війна навчила нас вірити в те, що відбувається. Коли відбуватиметься, ми це побачимо. Ми сьогодні віримо у реальні події", - сказав він у п'ятницю на брифінгу у Києві.

У свою чергу, помічник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван зазначив, що "ми маємо забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона проводила такі операції. Ми обговорювали, як ми можемо допомогти з їх підтримкою".

 

 

Теги: #херсон #звільнення

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