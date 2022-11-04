Гуманітарний фонд Team4UA запускає програму готової їжі для прифронтових сіл - голова гумфонду Боні

Гуманітарний фонд Team4UA запускає програму готової їжі для прифронтових сіл, повідомив засновник та голова гуманітарного фонду Team4UA, відомий tech-підприємець Жан-Крістоф Боні в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив Боні, фонд Team4UA у липні підписав контракт із ООН, із World Food Program (WFP).

"Буквально за кілька місяців Team4UA став першим у кількості обсягів оператором WFP в Україні, з обсягом понад 2,5 тис. тонн на місяць. Наприклад, у вересні ми змогли відправити понад 180 тис. харчових наборів на лінії фронту на півдні", - повідомив Боні.

Він додав, що для програми доставки їжі дуже важливо контролювати та оптимізувати логістичні ланцюжки.

"Продукти, які ми доставляємо, приходять із ООН, із багатьох джерел. Я, на жаль, не можу контролювати всі логістичні ланки. Тому, щоб гарантувати якість, ми запускаємо програму готової їжі ready-to-eat – раціону, який не привозиться з інших країн, а створюється на базі локальних продуктів", - повідомив він.

За його словами, програму ready-to-eat вже налагоджено для Донецької області.

"У Дніпрі є місцевий виробник, здатний виготовити 10 тис. порцій на день. Щойно українська армія звільняє села, я хочу, щоб мої колеги заходили за армією і доставляли людям те, чого вони там потребують", - наголосив Боні.