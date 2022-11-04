Шмигаль представив колективу "Нафтогазу" нового главу компанії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю представив колективу НАК "Нафтогаз України" нового голову правління Олексія Чернишова.

Згідно з повідомленням прем'єра у телеграм-каналі, перед ним новим головою НАК окреслено такі завдання: проходження опалювального сезону; управління ТЕЦ, які передані до управління НАК; накопичення газу протягом усього опалювального сезону; нарощування власного газовидобутку; забезпечення фінансового ресурсу стабільної роботи підприємства.

Шмигаль також подякував Юрію Вітренку за його роботу на посаді голови правління "Нафтогазу" в "це найскладніший для нашої держави час".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", а 3 листопада призначив його главою колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.