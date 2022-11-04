Події

13:19 04.11.2022

Прогноз погоди на вихідні 5–6 листопада: вікенд у відтінках сірого

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Прогноз погоди на вихідні 5–6 листопада: вікенд у відтінках сірого

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості областей буде типовою листопадовою, тобто похмурою. Але не забувайте: навіть у найсірішому небі завжди можна знайти красу, а в найсірішому дні — привід для радості.

Погода у суботу 5 листопада

На Закарпатті, у Криму та південних областях стовпчики термометрів покажуть +11…+13 °С, у Запорізькій, Кіровоградській та Львівській областях — до +10 °С, у Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Волинській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецькій областях — до +9 °С. У решті регіонів повітря прогріється до +5…+7 °С.

Небо у більшості регіонів країни буде затягнуто важкими сірими хмарами, хоча дощ із них проллється лише на Донеччині. А жителі Сумської, Чернігівської, Черкаської та Кіровоградської областей з великою імовірністю зможуть порадіти сонячним променям.

Погода в неділю 6 листопада

В Одеській, Закарпатській та Чернівецькій областях очікується +10…+12 °С. У західних областях повітря прогріється до +9 °С, у центральних та південно-східних — до +7 °С, у північних та східних — до +5 °С.

Майже всюди погода буде похмурою. Лише у Полтавській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Донецькій областях можна розраховувати на мінливу хмарність, а в Запорізькій взагалі буде сонячно.

Погода в понеділок 7 листопада

Тиждень розпочнеться у сірих тонах. У західних регіонах синоптики прогнозують +9…+11 °С. На півдні країни стовпчики термометрів не піднімуться вище за +9 °С, у центрі — +7 °С, на сході — +6 °С.

Ясною погода на початку тижня буде лише в Луганській області. В решті регіонів небо затягнуть хмари, але є шанс, що у Донецькій, Вінницькій, Хмельницькій та Запорізькій областях крізь них зрідка пробиватиметься сонце.

Незважаючи на високу хмарність, опадів не очікується.

Магнітні бурі

У суботу, 5 листопада, на українців чекає незначна магнітна буря. Всім сердечникам радимо цього дня відмовитися від надмірної фізичної активності та заздалегідь провести ревізію домашніх аптечок на наявність усіх необхідних медикаментів.

Народні прикмети та вірування

Вважалося, що дощ чи сніг на Якова, 5 листопада, гарантує багатий урожай наступного року.

Якщо вранці 6 листопада землю вкривав густий туман, наші предки очікували на потепління. Великі зграї ворон і галок на деревах незабаром віщували снігопад. Якщо ж день закінчувався золотаво-жовтогарячим заходом, готувалися до затяжних дощів. 


 




 

Теги: #погода #sinoptik

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