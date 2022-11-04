Ворог завдав удару ракетами С-300 по Запорізькому району, пошкоджено газову трубу на відкритій території - ОВА

Російські окупанти вночі завдали удару ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району, пошкоджено газову трубу на відкритій території, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"Сьогодні вночі противник завдав ударів ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району. Внаслідок влучання однієї з ракет пошкоджена газова труба на відкритій території, виникла пожежа, її ліквідували наші рятувальники. За попередніми даними, постраждалих немає", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.