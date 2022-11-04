За ніч ППО збила дев’ять іранських дронів-камікадзе

Протиповітряна оборона повітряного командування "Схід" за ніч із четверга на п'ятницю знищила 9 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч із 3 на 4 жовтня російські окупанти атакували зі східного напрямку іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вісім баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".

Також ліквідовано ще один дрон у зоні відповідальності повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.