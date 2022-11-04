Окупанти проводять фільтраційні заходи проти населення, викрадаючи та вивозячи у невідомому напрямку громадян

Російські окупанти проводять фільтраційні заходи проти населення на Луганщині та Херсонщині, викрадаючи та вивозячи у невідомому напрямку громадян, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

За даними Генштабу, це є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни.

Зазначається, що аналогічні заходи проводять у населених пунктах уздовж автодороги Олешки – Нова Каховка Херсонської області.

Крім того, автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база. В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують як "живий щит" місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою.

Водночас, керівництво Приморського краю Російської Федерації змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим. У місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.