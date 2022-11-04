Залужний обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗС НАТО Каволі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті зі своїм колегою ЗС НАТО Крістофером Каволі, а також ракетні атаки Росії та застосування БПЛА.

"Поспілкувався телефоном із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що вони обговорили ситуацію на українському фронті.

"Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону", - зазначив він.

Також Залужний наголосив, що під час розмови сторони відзначили проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів. За його словами, партнери України розуміють необхідність постачання систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль.

"Щиро вдячний їм за допомогу і підтримку", - підсумував український головнокомандувач.