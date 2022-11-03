Прем'єр Ізраїлю Лапід визнав поразку на виборах, готовий передати владу Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, який керує партією "Єш Атід", у четвер визнав поразку на виборах, повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на його канцелярію.

Зазначається, що Лапід також надіслав привітання Біньяміну Нетаньягу, який очолює партію "Лікуд".

"Я бажаю Нетаньягу вдачі: заради ізраїльського народу та Ізраїлю", - зазначив Лапід.

Згідно із заявою канцелярії Лапіда, він доручив підготувати організовану передачу владі.

Раніше повідомлялося, що блок правих партій на чолі з експрем'єром Біньяміном Нетаньягу за підсумками підрахунку 99% голосів на парламентських виборах може розраховувати на 64 мандати зі 120 у Кнесеті.

Остаточні результати голосування буде опубліковано, як очікується, 4 листопада. Потім 9 листопада голова Центрвиборчкому передасть президентові звіт про підсумки голосування, і після цього президент розпочне консультації з представниками партій, за підсумками яких він протягом семи днів має доручити одному з кандидатів сформувати уряд. У політика, який отримав мандат на формування уряду, є 28 днів на виконання цього завдання. Якщо йому не вдається це зробити у цей термін, то він може запросити у президента ще 14 днів додатково.

Парламентські вибори відбулися в Ізраїлі 1 листопада. Ці вибори стали п'ятими у країні за останні три роки.