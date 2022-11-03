Події

18:37 03.11.2022

Кулеба провів онлайн-зустріч із главами МЗС країн G7, продемонстрував їм частину іранського безпілотника

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-зустріч із главами МЗС країн G7, продемонстрував їм частину іранського безпілотника, наголосивши, що Іран має припинити постачання до РФ зброї, яка використовується для вбивства українців.

"Незважаючи на те, що з'єднання перервалося через відключення електроенергії, мені вдалося звернутися до міністрів закордонних справ G7. Ключові сигнали: енергетичні трансформатори, протиповітряна та протиракетна оборона, танки стандарту НАТО, нове озброєння для підтримки наступу України, санкції, відповідальність за злочин агресії проти України", - написав він у твіттері.

Кулеба також повідомив, що під час звернення він продемонстрував міністрам частину безпілотника іранського виробництва, який нещодавно атакував Київ.

"Іран повинен припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства українців, інакше він зіткнеться з іще більш жорстким глобальним тиском та наслідками", - заявив він.

Теги: #міністри #безпілотник #кулеба

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