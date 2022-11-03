Події

18:06 03.11.2022

Якщо Росія застосує ядерну зброю, вона не існуватиме – Зеленський

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Якщо Росія застосує ядерну зброю, вона не існуватиме – Зеленський

Якщо Росія застосує в Україні ядерну зброю, вона як держава не існуватиме, вважає президент України Володимир Зеленський.

Якщо це станеться, "більше не існуватиме той світ, у якому ми живемо. Це буде зовсім інший світ. Але точно держава, яка застосує ядерну зброю, існувати не буде", - сказав він у четвер на пресконференції в Києві після переговорів із президентом Греції Катериною Сакелларопулу.

"І це буде не лише питання, що хтось відповідає на ядерні удари, а питання буде в самій державі. Вони не втримають ні своєї держави, ні політичних позицій усередині держави. Вони розбиратимуться в революційних процесах усередині неї", - сказав Зеленський.

За словами президента, він не дивиться на це серйозно. "Хоча, дивлячись на ті кроки, які військово-політичне керівництво Росії робило на нашій землі, адекватними чи реально військовими ці кроки також назвати не можна", - сказав він.

Теги: #рф #ядерна_зброя #зеленський

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