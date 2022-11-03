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17:35 03.11.2022

Для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію - Держкіно

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Для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію - Держкіно

Для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію, повідомляють у Державному агентстві з питань кіно.

"2 листопада відбулася нарада щодо експертної оцінки музейної колекції, архівної документації та фільмової колекції Довженко-Центру. За результатами наради прийнято рішення про створення у тижневий термін міжвідомчої комісії з проведення експертної оцінки із залученням співробітників профільних державних органів: Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства юстиції, Державної архівної служби, Державного агентства з питань кіно, співробітників ДП "Національний центр Олександра Довженка", міжнародних фахівців та експертів у відповідній сфері", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Наголошується, що метою роботи комісії буде визначення історичної, культурної цінності колекцій Довженко-Центру для їх подальшого оформлення та включення до Національного архівного та Музейного фондів України.

У Держкіно заявляють, що включення колекцій центру до цих фондів дасть змогу державі зберегти їх.

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказ не передбачає ліквідацію центру, лише його реорганізацію, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно та Кабінету Міністрів із проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника.

Теги: #держкіно #довженко_центр

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