Події

17:20 03.11.2022

Microsoft надасть Україні технологічну допомогу в $100 млн до кінця 2023 р.

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Microsoft надасть Україні технологічну допомогу в $100 млн до кінця 2023 р.

Компанія Microsoft надасть українській критичній інфраструктурі та іншим державно-важливим секторам технологічну допомогу у розмірі $100 млн до кінця 2023 року, повідомив віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з віцепрем'єром - главою Мінцифри Михайлом Федоровим у четвер.

"Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безкоштовно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати у хмарі Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта",- йдеться у повідомленні Мінцифри у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що Microsoft стала однією з перших компаній, яка ще на початку березня призупинила новий продаж продуктів і послуг у Росії.

"За цей час Україна отримала понад $400 млн підтримки. Окрім безкоштовних сервісів, Microsoft підтримує Україну у кіберсфері, донатить на гуманітарну допомогу та співпрацює з українським урядом щодо документування військових злочинів російських загарбників", - сказав віцепрем'єр.

Теги: #microsoft #україна #допомога

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