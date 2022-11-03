Окупанти мають намір вивезти до РФ сонячні електростанції на Херсонщині, заборонили користуватися човнами – ГУР

Російські окупанти оголосили про намір вилучати сонячні електростанції у підконтрольних їм районах Херсонської області, якщо власники не зареєструють у них своє право власності, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у "телеграм-каналі" у четвер.

"Якщо власники майна не з'являться у встановлені терміни, щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізовано" (викрадено) та передано створеній окупантами фейковій компанії "ГУП Херсонобленерго". Потім майно заплановано вивезти на територію Росії", - йдеться у повідомленні.

ГУР також повідомляє про переміщення жителів правобережної частини Херсонської області. "Щоб залучити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих "житлових сертифікатів" на придбання житла в Росії. У рамках "евакуації" місцевих жителів примусово виселяють із квартир і будинків. У звільнене житло заселяють перевдягнутих у цивільне військових. У місцевих відбирають автомобілі для використання окупаційних військ", - розповіли у ГУР.

Інтернати Херсона вивезли дітей на територію окупованого Криму, їх розмістили на базі однієї із психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію Криму перевезли в'язнів херсонської колонії.

"Місцеві мешканці попереджають, що всі причали (навіть невеликі сільські) мають бути порожніми. У разі знаходження будь-яких плавзасобів їх або знищать, або конфіскують", - розповіли в ГУР.

Як зазначають у ГУР, протягом кількох останніх тижнів триває переселення колабораціоністів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, розташованих на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку змушують розселяти переселенців. Окрім того, російські військові шукають вільні приміщення для розселення.