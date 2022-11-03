Події

13:06 03.11.2022

Росія нарощує застосування авіації на правому березі Дніпра – Генштаб ЗСУ

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Росія нарощує застосування авіації на правому березі Дніпра – Генштаб ЗСУ

Через проблеми з логістикою російські окупанти нарощують застосування військової авіації у районі Правобережжя, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Через ускладнення логістичного забезпечення підрозділів артилерії противника на правому березі річки Дніпро відзначається збільшення застосування ним тактичної та армійської авіації, яка виконує свої польоти переважно з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Проте сили оборони України протягом тижня приземлили чотири літаки та дев'ять вертольотів окупантів", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

За його словами, з 27 жовтня українська протиповітряна оборона збила 2/3 ракет та 40% БПЛА, які РФ запустила по Україні.

"З 27 жовтня противник випустив 68 ракет і застосував 30 безпілотних літальних апаратів камікадзе типу Shahed 136 по об'єктах на території України, з яких 2/3 ракет і 40% БПЛА були збиті нашою протиповітряною обороною", - наголосив Громов.

Теги: #війна #генштаб_зсу

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