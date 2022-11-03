Окупанти втратили за добу в Україні близько 730 військових, 20 танків та 22 артсистеми

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 730 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 3 листопада, становлять близько 74 тис. осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 20 танків та 27 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення - 2734 та 5552 одиниці відповідно.

За добу в Україні було знищено 22 артилерійські системи окупантів, три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), дев'ять одиниць автомобільної техніки (включаючи цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та одну одиницю спеціальної техніки. Збито чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1755 артсистем, 390 РСЗВ, 198 засобів протиповітряної оборони, 4162 автомобілі та автоцистерни, 155 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 277 літаків та 258 гвинтокрилів, збито 1442 безпілотники та 397 крилатих ракет.