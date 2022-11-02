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19:42 02.11.2022

Шмигаль провів зустріч із главою МЗС Іспанії, обговорили поглиблення європейської інтеграції та повоєнне відновлення

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Шмигаль провів зустріч із главою МЗС Іспанії, обговорили поглиблення європейської інтеграції та повоєнне відновлення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час зустрічі у Києві обговорили поглиблення європейської інтеграції та повоєнне відновлення України.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, під час зустрічі сторони намітили подальші кроки для вступу України до ЄС.

"Розраховуємо виконати всі рекомендації Єврокомісії та розпочати переговорний процес. Очікуємо, що Іспанія, яка головуватиме в Раді ЄС з липня 2023 року, сприятиме цьому питанню", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України та глава МЗС Іспанії торкнулися, зокрема, теми негайного відновлення енергетичної інфраструктури. А також обговорили повоєнне відновлення із залученням ЮНЕСКО для відновлення та збереження культурної спадщини України.

Також глава українського уряду подякував за візит та передачу 30 машин швидкої допомоги.

"Вже незабаром ці автомобілі будуть передані лікарям та допомагатимуть рятувати життя", - сказав він.

 

 

Теги: #кабмін #мзс #іспанія

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