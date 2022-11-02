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19:01 02.11.2022

Є передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася - посол Корнійчук

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Є передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася - посол Корнійчук

Є певні передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася, заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Нагадую, що у передвиборній кампанії Нетаньягу заявив, що він розгляне можливість перегляду політики Ізраїлю щодо постачання зброї Україні. Безумовно, політичною мовою це нічого конкретного не означає, але є певні передумови для того, щоб ця позиція змінилася. І я хочу вірити, що нам разом вдасться її змінити", - сказав Корнійчук агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Посол зазначив, що станом на 15:00 в Ізраїлі пораховано 97% голосів, але без урахування півмільйона так званих відкритих голосів, а також голосів в іноземних юрисдикціях.

"У будь-якому випадку зрозуміло, що правий блок, тобто Нетаньягу та його партнери, проходять. Залежно від того, пройдуть невеликі партії чи ні, до 65 мандатів зі 120 вони отримають. Це велика цифра, оскільки абсолютно точно їм буде надано право формування коаліції, навіть якщо це буде 61 голос. Що більше голосів - то меншою буде турбулентність нового уряду", - пояснив Корнійчук.

Він додав, що остаточні результати виборів в Ізраїлі будуть відомі лише після вихідних.

"Коли вони сформують уряд, тоді ми говоритимемо про те, що ми працюємо з цим урядом і почнемо рухатися за тими напрямами, які нас цікавлять, насамперед, звісно, військово-технічна співпраця. І тут дещо вже робиться. Наскільки активно це буде продовжуватися з урядом Нетаньягу, якщо йому вдасться його сформувати, ми побачимо, коли уряд Нетаньягу буде сформовано", - зазначив Корнійчук.

Дипломат запевнив, що Україна працюватиме з будь-якою політичною силою, яку буде обрано законним і правовим способом.

"Відповідно, якщо до влади повернеться колишній прем'єр-міністр, він має усталені відносини з нашим президентом, з керівництвом України, він неодноразово у нас бував, він Україні допомагав. Нагадаю, що на початку 2021 року ми отримали 20 млн вакцин Pfizer із Нью-Йорка завдяки зусиллям Нетаньягу. Він забезпечив телефонну розмову нашого президента з гендиректором Pfizer, і ми отримали контракт протягом двох тижнів у січні 2021 року. Тобто були позитивні результати нашої співпраці", - наголосив Корнійчук.

Він також висловив упевненість у тому, що Нетаньягу перегляне свої відносини з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки він є токсичним для більшості політичних лідерів.

"У багатьох опонентів виникає стурбованість щодо його близьких контактів із президентом РФ. Але мені здається, що не варто на це звертати увагу, оскільки я впевнений, що на сьогодні Нетаньягу перегляне свої відносини з Путіним, оскільки він є токсичним для більшості політичних лідерів, особливо керівників демократичних країн світу, а ми вважаємо Ізраїль саме такою країною", - сказав посол.

Корнійчук наголосив, що залучення Ірану до війни в Україні є тригером для Ізраїлю, і на цьому можна буде вибудовувати двосторонні відносини з Ізраїлем далі.

"Говорити, яку позицію він займатиме щодо РФ наразі важко. Безумовно, насамперед він ставитиме перед собою завдання, пов'язані з інтересами Держави Ізраїль, і тут варто вже грати в ту звичну гру з Ізраїлем, в яку ми, власне кажучи, граємо. Коли у нас збігаються інтереси, у нас непогано виходить разом. Наприклад, залучення Ірану до війни в Україні є тригером для Ізраїлю, і, безумовно, на цьому можна буде вибудовувати двосторонні відносини з Ізраїлем далі", - розповів український посол.

Теги: #посол #україна #ізраїль #корнійчук

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