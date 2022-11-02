Події

13:08 02.11.2022

Голова Держкіно призначила нового в. о. гендиректора Довженко-Центру

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Голова Держкіно призначила нового в. о. гендиректора Довженко-Центру

Голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру.

"За результатами аудиту Олену Гончарук відсторонено від виконання обов'язків в. о. генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка", вона залишається на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру. На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до цього часу обов'язки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер (Юлія Каждан), який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність центру", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначено, що виконувач обов'язків директора Довженко-Центру перебуватиме на цій посаді не більше ніж три з половиною місяці, доки триватиме процедура визначення переможця конкурсного відбору.

Згідно з повідомленням, кризовий менеджер не братиме участі в конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру.

Водночас у відомстві наголошують, що колишній керівник Гончарук зможе взяти участь у новому конкурсі на посаду гендиректора підприємства.

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.

Пізніше саме Держкіно заявило, що наказом Держкіно не передбачається ліквідація центру, лише його реорганізація, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

26 серпня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив звернутися до Держкіно та Кабінету Міністрів з проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Теги: #довженко #держкіно

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